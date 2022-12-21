В последнюю неделю, 13-20 декабря, российско-оккупационные военные и силы «Вагнера» немного продвинулись на восточной окраине города Бахмут в Донецкой области.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.

— Российская пехота, вероятно, сейчас укрепилась в восточных промышленных районах города, а иногда продвигалась в жилые районы города. Уличные бои продолжаются, – отметили там.

Британская разведка отмечает, что с июня 2022 года в районе Бахмута идут интенсивные боевые действия. Линия фронта в основном проходила по открытой местности вокруг восточных подступов к городу.

Там отмечают, что после наступления россиян в Лисичанске и Северодонецке в июле 2022 года в войне мало затяжных широкомасштабных боев в населенных пунктах.

— Учитывая, что городские бои нуждаются в высококвалифицированной пехоте с отличным руководством младшего уровня, этот тип боя вряд ли подойдет плохо подготовленным бойцам «Вагнера» и мобилизованным резервистам российской армии, — подытожила разведка.

Напомним, российские войска делают все для уничтожения Бахмута, но украинские защитники продолжают удерживать город, сообщил президент Владимир Зеленский.