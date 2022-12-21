Российские захватчики в оккупированном Крыму заставляют местных жителей, имеющих недвижимость на пляжах, оставить ее для строительства оборонных сооружений.

Об этом сообщает представительство президента в АРК.

— Как стало известно Представительству, оккупанты продолжают готовить окопы. В с. Межводное местных жителей, имеющих недвижимость на пляже, заставляют все освободить и оставить, потому что мешают «делать оборонительные сооружения», – говорится в сообщении.

В то же время милитаризация оккупированного Крыма набирает обороты. Руководитель оккупационной администрации Аксенов заявил, что планируется увеличение показателей военно-промышленного комплекса полуострова в 2023 году.

Напомним, на северо-западе временно оккупированного Крымского полуострова в поселке Черноморское на пляже роют окопы.