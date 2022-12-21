Российский рубль продолжил свое падение. Утром в среду он опустился до минимума более чем за полгода.

Об этом сообщает российский Forbes.

Так, курс доллара на Московской бирже утром 21 декабря поднялся свыше 70 рублей. По состоянию на 7:33 (по киевскому времени) американская валюта торговалась по 70,26 рубля, что дороже на 1,39 рубля по отношению к прошлому закрытию. В последний раз доллар поднимался выше 70 рублей 11 мая.

Курс евро поднялся до 75,01 рубля, прибавив 1,51 рубля. Последний раз евро был дороже 75 рублей 29 апреля.

Рубль продолжает ослабевать по отношению к мировым валютам, отыгрывая «новостную повестку на санкционную тематику», отмечают эксперты.

— Введение ЕС лимита цен на газ может привести к снижению экспортных нефтегазовых доходов и ухудшению показателей внешнеторгового баланса, – говорят аналитики.

Напомним, в России может ухудшиться качество мобильной связи и Интернет после выхода производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson в конце этого года.