Украина обязана перерезать логистику врага, осуществляемую незаконно возведенным Крымским мостом.

Об этом в.и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

- Крымский мост. Согласно нормам международного права, законодательству Украины, обычаям и традициям ведения войны и оперативной обстановки, мы просто обязаны перерезать логистику врагу. Вместе с тем сегодня вам вообще я не могу каким-то образом прокомментировать и рассказать какие-то детали. Со временем все станет известно, – сказал он.

Он добавил, что очень интересно наблюдать за российским псевдоследствием произошедших в октябре взрывов на мосту: оккупанты задержали 22 своих согражданина, пытают их, проводят полиграфические исследования.

Василий Малюк отметил, что все детали украинцы узнают после победы. Он также добавил, что россиянам и дальше следует ждать «приветов».

— В нашем эпосе есть казак Мамай. Эта картина висит у меня в кабинете. Он там изображен, сидя с бандурой на вражеских черепах. Посему врага постигнет на нашей земле исключительно смерть. Кто пришел с мечом, тот от меча и умирает. Все, без вариантов, – отметил он.

Ранее сообщалось, российское правительство поручило восстановить Крымский мост не позднее 1 июля 2023 года.

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Президенту РФ Владимиру Путину сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.

Позже в РФ заявили, что следствие установило данные грузового автомобиля и его владельца, взорвавшего Крымский мост.

По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, взрыв на Крымском мосту свидетельствует о начале в России эпохи противостояния силовиков.

Он также сообщил, что взрыв на Крымском мосту могли организовать сами россияне, а чрезвычайное событие могло стать следствием противостояния между ФСБ и военными.