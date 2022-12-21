Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси официально пригласила президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса во время его визита в Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нэнси Пелоси.

«С огромным уважением и восхищением его чрезвычайным руководством я передаю Зеленскому приглашение от имени двухпартийного руководства Конгресса выступить на совместном заседании Конгресса в 19:30 (02:30 – по киевскому времени) сегодня вечером», — отметила она.

Нэнси Пелоси добавила, что борцы за свободу Украины вдохновляют мир своей волей и несгибаемым духом, отражая неспровоцированное захватническое вторжение России.

По ее словам, лидерство Владимира Зеленского объединило не только украинский народ, но и весь мир «становиться на передовую борьбу за свободу».

Нэнси Пелоси также отметила, что борьба за свободу Украины сейчас является борьбой за саму демократию.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в Соединенные Штаты.