Правительство Дании выделило 300 миллионов датских крон (около 43 миллионов долларов) для закупки оружия и оборудования для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Дании.

— Борьба Украины за свободу — это наша и Европы борьба за свободу. Именно поэтому правительство вместе с партиями в парламенте приняло решение о выделении Украине еще 300 млн датских крон, - заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

Он добавил, что правительство Дании и дальше будет оказывать финансовую, военную и гуманитарную поддержку украинцам.

По информации оборонного ведомства Дании, средства будут выделены из бюджета министерства обороны и переданы Международному фонду для Украины, который возглавляет Великобритания.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому, что Вашингтон и его союзники будут продолжать помогать Украине в войне с РФ, удовлетворяя финансовые, гуманитарные и военные нужды.