В конце своего выступления в Конгрессе США президент Украины Владимир Зеленский подарил конгрессменам украинский флаг военных ВСУ из Бахмута.

Об этом пишет LB.ua.

— Они (украинские военные, – прим.) просили привезти этот флаг к вам, членам Палаты представителей и сенаторам. Тех, чьи решения могут спасти миллионы людей. Пусть эти решения будут приняты, пусть это знамя будет с вами, леди и джентемельны. Это знамя является символом нашей победы в этой войне, – сказал Владимир Зеленский.

Он также еще раз поблагодарил американцев за поддержку. Президенту Украины вручили фрагмент флага США.

Напомним, вчера во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон США подтвердили предоставление современных систем ПВО Patriot. Украина призвала предоставить их для защиты от российских террористических ударов.