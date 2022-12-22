Президент Владимир Зеленский назвал следующий год решающим в войне.

Об этом глава государства заявил во время обращения в Конгресс США.

— Наши две нации — союзники в этом сражении. И в следующем году – решающее время в семье. Время, когда украинская смелость и американская решительность должны гарантировать будущее нашей свободы. Свободы людей, стоящих за свои ценности, – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский отметил, что это сражение нельзя заморозить или отложить.

— Ее нельзя игнорировать, надеясь, что океан или что-нибудь другое защитят сами собой. От Соединенных Штатов и до Китая, от Европы и до Латинской Америки, от Африки и до Австралии – мир слишком взаимосвязан, слишком взаимосвязан, чтобы кто-то один мог остаться где-то в стороне и одновременно в безопасности, когда идет такая битва, – добавил президент.

Напомним, вчера во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон США подтвердили предоставление современных систем ПВО Patriot. Украина призвала предоставить их для защиты от российских террористических ударов.