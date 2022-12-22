Российских мобилизованных, вероятно, готовят белорусские военные.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

— Вооруженные силы Беларуси, вероятно, недавно взяли на себя значительную, но более сдержанную роль в обучении тысяч мобилизованных российских резервистов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что возможное использование белорусских инструкторов является попыткой частично исправить отсутствие российских военных инструкторов, многие из которых либо воюют в Украине, либо уже отвоевали.

В разведке добавили, что хотя у РФ и Беларуси есть большой опыт военного сотрудничества, обучение мобилизованных россиян белорусами – «смена ролей».

— Белорусские силы традиционно считались Россией ниже российских сил, и их использование в качестве инструкторов является признаком перенапряжения российской военной системы, – подытожили в британской разведке.

Напомним, очень маловероятно, что Кремль сформирует большие вооруженные силы за время продолжения войны России в Украине, ведь формирование подразделений дорогостоящее и требует времени.