Очень маловероятно, что Кремль сформирует большие вооруженные силы за время продолжения войны России в Украине, ведь формирование подразделений дорогостоящее и требует времени.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Кремль снова обвинил Североатлантический альянс в «военной угрозе» РФ. В частности, министр обороны Сергей Шойгу говорил, что «экспансия НАТО у российских границ, включая стремление Финляндии и Швеции к членству, требует надлежащего ответа России для создания группы войск на северо-западе».

В ISW указывают, что впоследствии он предложил увеличить численность армии. Глава Минобороны РФ проинформировал на наращивание количества ВС РФ до 1,5 миллионов солдат, в том числе 695 тысяч контрактников.

— Однако очень маловероятно, что Кремль сформирует такие большие обычные силы в сроки, которые имеют отношение к войне России в Украине. Ведь Москва не смогла полностью укомплектовать бригады и полки перед полномасштабным вторжением и не полностью построила новую дивизию, о формировании которой заявляли еще в 2020 году, – убеждены аналитики.

В Институте подчеркнули, что российская экономика находится в рецессии, а ее ресурсы значительно сократились после полномасштабного вторжения. Учебный потенциал РФ также уменьшился с 24 февраля, частично из-за того, что были развернуты учебные элементы для участия в боевых действиях в Украине.

— Предложения Шойгу могут стать лишь выступлением для успокоения сообщества милблогеров, обвинивших Кремль в несерьезном ведении войны. Он также устанавливает информационные условия для проведения будущих мобилизационных волн под рубрикой укомплектования этих формирований или существенного наращивания военной силы России в долгосрочной перспективе, – добавляют аналитики.

Напомним, усиление давления России на Беларусь лишает Александра Лукашенко возможности маневрировать , чтобы не идти на уступки Кремлю, говорится в отчете Американского Института изучения войны (ISW).