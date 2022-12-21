Ужесточение давления России на Беларусь лишает Александра Лукашенко возможности маневрировать, чтобы не идти на уступки Кремлю.

Об этом идет речь в отчете Американского Института изучения войны (ISW).

— Долгая игра президента России Владимира Путина по восстановлению сюзеренитета над Беларусью продвигается независимо от усилий Путина относительно более активного привлечения Беларуси к его вторжению в Украину… Лукашенко, вероятно, откладывает выполнение больших требований Путина, таких как привлечение белорусских войск для участия во вторжении в Украину, делая небольшие уступки, которые он годами блокировал, говорится в отчете ISW.

В то же время в ISW говорят: «Маловероятно, что российское вторжение на север Украины из Белоруссии неизбежно».

Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, отказал президенту России Владимиру Путину пойти на дальнейшие интеграционные уступки и поучаствовать в войне в Украине.