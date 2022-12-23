Каждый итальянец должен ежедневно на час выключать электричество и газ, чтобы испытать трудности, с которыми сталкиваются жители Украины, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает Укринформ.

— Чтобы понять, через что проходят украинцы, я призываю всех итальянцев ежедневно выключать на час все источники энергии, — сказала глава правительства.

В речи перед собравшимися в Риме послами Италии она отметила, что украинцы «защищают свою свободу и любовь к стране».

Ранее сообщалось, что правительство Италии обратится в парламент с просьбой одобрить новый закон о военных и гражданских поставках в Украину в течение 2023 года.