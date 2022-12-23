В четверг, 22 декабря, в Украине отмечали День энергетика. По случаю праздника на сессии Первомайского районного совета Максим Дырдин поздравил и вручил благодарность депутата Верховной Рады Украины за профессионализм и добросовестный труд электромонтерам АО «Николаевоблэнерго» Первомайского района Денису Мирко и Олегу Кулешову.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Свой профессиональный праздник отмечают работники электростанций, инженеры, ремонтники и все те, кто тем или иным образом связаны с энергетической промышленностью. Энергетики – это профессионалы, у которых сейчас свой фронт, важный фронт! Пусть ваша работа будет идеально бесперебойной! В Украине много профессионалов своего дела, заслуживающих внимания. Среди них и старший прапорщик службы гражданской защиты командир отделения 23 государственной пожарно-спасательной части 5 государственного пожарно-спасательного отряда Виктор Мамутенко, которому вручил благодарность депутата Верховной Рады Украины, — отметил Максим Дырдин.

Он добавил, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева и начальник РВА Сергей Саковский присоединились к поздравлениям и отметили наших энергетиков и работников ГУ ГСЧС.

Председатель Первомайского районного совета Алеся Порхун вручила Грамоты победителям и подарки детям-участникам Первомайского района, принявшим участие в конкурсе «Новогодний привет военным ВСУ». Первомайский районный совет передаст рисунки военным, к которым добавили пряники для наших защитников и зимнюю маскировочную сетку.

Ранее сообщалось, что в четверг 22 декабря в Первомайском райсовете состоялась очередная сессия - депутаты заслушали отчет главы райсовета и представительницы партии «Слуга Народа» Алеси Порхун и рассмотрели еще 9 вопросов повестки дня.