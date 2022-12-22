В четверг 22 декабря в Первомайском райсовете состоялась очередная сессия — депутаты заслушали отчет главы райсовета и представительницы партии «Слуга Народа» Алеси Порхун и рассмотрели еще 9 вопросов повестки дня.

Об этом сообщает пресс-служба политической партии «Слуга народа».

Вопросы касались планов развития Первомайщины на 2023 год и отчетов деятельности основных правоохранительных органов района — окружной прокуратуры и управления нацполиции.

В торжественных мероприятиях перед заседанием также приняли участие представители партии «Слуга Народа» – глава облорганизации партии Анна Замазеева и Народный депутат Украины Максим Дырдин. Они наградили наградами и грамотами пожарных спасателей и коммунальщиков, ежедневно борющихся за безопасность жизни и комфорт первомайцев.

— Приятные впечатления от продуктивной и слаженной работы первомайской команды. С первых дней войны Первомайщина принимала внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий нашей области и зон боевых действий, оказывали жилье, питание, медицинскую и психологическую помощь, — отметила Анна Замазеева.

Пресс-релиз