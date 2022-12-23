На этой неделе в оккупированном Мелитополе существенно увеличилось количество оборонительных сооружений. Как в центре города, так и в других кварталах.

Об этом на брифинге сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

— Российские военные превращают Мелитополь в оборонительную крепость. Ранее мы говорили, что оккупанты будут вокруг города несколько линий обороны. На этой неделе мы констатируем, что зубами дракона и другими бетонными конструкциями рашисты полностью перекрывают центр Мелитополя. Также оборонительные сооружения оккупанты устанавливают в некоторых кварталах города, – рассказал Иван Федоров.

Напомним, российские захватчики намерены вывезти детей с временно захваченных территорий в Москву вроде бы новогодней елки.