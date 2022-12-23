Выход из сложнейшего случая полного блекаута, по расчетам энергетиков, занимает от семи до десяти дней.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «Интерфакс-Украина».

– При наиболее сложном случае полного блекаута, когда вообще все разбито, выход занимает от 7 до 10 дней, – сказал он.

Он подчеркнул, что это теоретические расчеты, потому что «мир не переживал еще такие вещи».

По его словам, именно в случае блекаута в Украине разворачивают «пункты несокрушимости», которые помогут пережить этот период. Такие пункты развернули по всей стране уже 5 тысяч, за две недели их должно быть от 15 до 17 тысяч.

— Если брать только вокзалы – они уже могут стать убежищем для сотен тысяч людей, я сейчас даже не говорю о школах и больницах, – сказал глава правительства.

В то же время он отметил, что большой проблемой в случае блекаута может стать система отопления, вопрос ее сохранения возложен на местные власти.

Напомним, в случае блэкаута власти не планируют централизованно эвакуировать жителей крупных городов в сельскую местность.