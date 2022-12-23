Выход из сложнейшего случая полного блекаута, по расчетам энергетиков, занимает от семи до десяти дней.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «Интерфакс-Украина».
– При наиболее сложном случае полного блекаута, когда вообще все разбито, выход занимает от 7 до 10 дней, – сказал он.
Он подчеркнул, что это теоретические расчеты, потому что «мир не переживал еще такие вещи».
По его словам, именно в случае блекаута в Украине разворачивают «пункты несокрушимости», которые помогут пережить этот период. Такие пункты развернули по всей стране уже 5 тысяч, за две недели их должно быть от 15 до 17 тысяч.
— Если брать только вокзалы – они уже могут стать убежищем для сотен тысяч людей, я сейчас даже не говорю о школах и больницах, – сказал глава правительства.
В то же время он отметил, что большой проблемой в случае блекаута может стать система отопления, вопрос ее сохранения возложен на местные власти.
Напомним, в случае блэкаута власти не планируют централизованно эвакуировать жителей крупных городов в сельскую местность.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Выход из сложнейшего случая полного блекаута, по расчетам энергетиков, занимает от семи до десяти дней.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «Интерфакс-Украина».
– При наиболее сложном случае полного блекаута, когда вообще все разбито, выход занимает от 7 до 10 дней, – сказал он.
Он подчеркнул, что это теоретические расчеты, потому что «мир не переживал еще такие вещи».
По его словам, именно в случае блекаута в Украине разворачивают «пункты несокрушимости», которые помогут пережить этот период. Такие пункты развернули по всей стране уже 5 тысяч, за две недели их должно быть от 15 до 17 тысяч.
— Если брать только вокзалы – они уже могут стать убежищем для сотен тысяч людей, я сейчас даже не говорю о школах и больницах, – сказал глава правительства.
В то же время он отметил, что большой проблемой в случае блекаута может стать система отопления, вопрос ее сохранения возложен на местные власти.
Напомним, в случае блэкаута власти не планируют централизованно эвакуировать жителей крупных городов в сельскую местность.