Иран пытается сохранить в тайне будущие намерения расширить поставки передового оружия в Россию для использования в войне против Украины. Также Тегеран намерена расширить свой проект по обогащению урана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы израильской разведки Моссад Давида Барнеа.

- Мы разными каналами получаем предупреждение о намерениях Ирана углубить и расширить поставки передового оружия в Россию, расширить свой ядерный проект, а также о намерении иранского режима активизировать нападения на дружеские Израиля мусульманские страны региона, - заявил Давид Барнеа.

По его словам, иранские власти пытаются скрыть эту деятельность «под занавесом секретности».

— Мы предупреждаем о дальнейших намерениях Ирана, которые они пытаются сохранить в секрете... Израиль не допустит того, чтобы в распоряжении иранского режима появилось ядерное оружие. Не только в ближайшие годы, никогда. Это мое обязательство, это обязательство Моссада, – подытожил Давида Барнеа.

Напомним, секретариат ООН изучает информацию о поставках по Ирану ударных беспилотников России.