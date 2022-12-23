Украина получит 610 миллионов долларов финансирования от проекта Всемирного банка PEACE.

Об этом сообщил в Telegram глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

— Первоначальное финансирование предусматривало кредит МБРР на 100 млн. евро, гарантированный Правительством Испании, и 10 миллионов долларов гранта, выделенного Глобальным фондом финансирования для женщин, детей и подростков (GFF). В то же время Всемирный банк принял решение о выделении дополнительных 500 миллионов долларов, подкрепленных гарантией Великобритании, которые пойдут на финансирование украинских государственных учреждений в рамках проекта «Государственные расходы по укреплению административного персонала» (PEACE), – рассказал он.

Данило Гетманцев отметил, что средства будут направлены на покрытие расходов, связанных с выплатой пособия на детей и отдельным категориям социально уязвимых семей, на выплату заработной платы бюджетникам, оплату стоимости коммунальных услуг.

В рамках проекта PEACE помощью воспользовались уже 12 миллионов украинцев.

Всего с начала войны Всемирный банк мобилизовал для Украины 18 миллиардов долларов США в качестве чрезвычайного финансирования, из которых уже освоено около 15 миллиардов долларов.

Напомним, Нидерланды закладывают на все виды поддержки Украины в течение следующего года 2,5 миллиарда евро.