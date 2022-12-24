В Международном валютном фонде считают, что на следующий год Украине необходимо будет закупить 5 миллиардов кубометров газа.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Без импорта Украина выйдет из этого отопительного сезона с запасами 6 млрд кубометров и к следующему отопительному сезону сможет повысить их лишь до 8,5 млрд кубометров. Это приведет к тому, что уже к началу 2024 года запасы сократятся до 6 миллиардов кубометров.

При этом с учетом импорта запасы газа на конец отопительного сезона будут лишь чуть ниже 9 миллиардов кубометров, а в следующем возрастут почти до 14 миллиардов кубометров, что лишь примерно на 0,5 миллиарда меньше, чем на начало этого сезона.

Эксперты МВФ предполагают, что украинским компаниям понадобится большая поддержка, в частности, из-за необходимости компенсировать разницу между импортной стоимостью газа и стоимостью, по которой его продают населению.

— В целом, по оценкам персонала, в 2023 году может потребоваться до 150 миллиардов гривен (3,6 миллиарда долларов) в виде дополнительной финансовой поддержки «Нефтегаза», Оператору газотранспортной системы и теплокоммунэнерго, — отмечают эксперты МВФ.

Напомним, во время ближайших переговоров между Турцией и Россией Анкара планирует добиться скидки на импорт газа в размере 25%.