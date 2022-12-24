По данным Офиса генерального прокурора, на деоккупированных территориях обнаружили 54 пыточных и зафиксировали более 5 тысяч случаев пыток.

Об этом сообщает Центр прав человека ZMINA со ссылкой на ответ Офиса Генпрокурора.

Кроме того, возбуждено 855 уголовных дел по военным преступлениям против детей, связанных с вооруженной агрессией РФ против Украины, в том числе 10 – по фактам сексуального насилия. Всего органами прокуратуры расследуется 2 415 производств по преступлениям, совершенным в отношении детей и в сфере охраны детства, говорится в сообщении Центра.

В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесли 5 079 уголовных правонарушений по фактам пыток, совершенных российскими оккупантами во время вторжения России в Украину.

Напомним, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что не видел таких масштабов пыток российскими оккупантами мирных жителей Украины, как в освобожденном Херсоне.