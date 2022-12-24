В правительстве планируют с 1 июля 2023 года отменить мораторий на проведение проверок и упрощенную систему со ставкой единого налога 2%.

Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике, обнародованном Министерством финансов.

— Мы решительно настроены на определение дополнительных источников поступлений. При технической помощи МВФ мы будем работать над разработкой интегрированной дорожной карты мер налоговой политики и администрирования налогов для скорейшего восстановления довоенного состояния налогового администрирования и политики, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшем будущем, ориентировочно до конца января 2023 года, в парламент будут представлены три законопроекта.

Первый будет касаться отмены моратория на проведение налоговых проверок. Второй – об отмене специальных положений, позволяющих налогоплательщикам использовать упрощенную систему налогообложения, а именно: ставку единого налога в размере 2% и восстановление довоенного режима для этих налогоплательщиков. Третье будет касаться обеспечения эффективного и полноценного применения регистраторов расчетных операций в заведениях розничной торговли.

Планируется, что все три закона вступят в силу с 1 июля 2023 года.

Примечательно, что ориентировочный прирост поступлений в 2023 году от отмены упрощенного режима налогообложения оценивается примерно на уровне 0,13% ВВП в 2023 году.

Напомним, в течение 11 месяцев 2022 года доходы областного бюджета Николаевщины были исполнены на 104,9% благодаря дополнительному поступлению налогов.