В Запорожской области Силы обороны уничтожили две российские артиллерийские системы с боекомплектом.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Также при этом ударе более 70 военнослужащих противника получили ранения. Информация об убитых оккупантов уточняется.

В Генштабе также отметили, что из-за значительных потерь российских войск оккупационные власти продолжают перепрофилировать больницы Луганской области в военные госпитали. Так произошло с местными медицинскими учреждениями в Беловодске и Марковке.

Также известно, что 19 декабря в городе Старобельск Луганской области в хирургическое отделение районной больницы, обустроенное под военный госпиталь, привезли около 100 раненых солдат РФ.

Напомним, в течение суток, 22 декабря, Силы обороны отразили атаки российских войск в районе 19 населенных пунктов.