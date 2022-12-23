За прошедшие сутки, 22 декабря, Силы обороны отразили атаки российских войск в районе 19 населенных пунктов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 6 авиационных ударов, в частности, по гражданским объектам в Харьковской и Днепропетровской областях. Также враг совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В то же время подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Высокое Сумской области, Хатное на Харьковщине, Стельмаховка, Андреевка, Надежда, Макеевка, Площадка, Краснопоповка и Диброва Луганской области и Новоселовка, Ямполевка, Яковлевка, Бахмутское,, Нью-Йорк, Водяное, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области.

В связи со значительными потерями, оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области. Кроме того, несколько туристических баз в указанном населенном пункте используются для размещения военнослужащих оккупационных войск.

На территории временно оккупированной АР Крым вражеские подразделения осуществляют инженерное оборудование оборонных позиций вдоль автодороги Красноперекопск - Джанкой.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, уничтожила три зенитно-ракетных комплекса и один центр БПЛА противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили три пункта управления, три состава боеприпасов и восемь районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Напомним, почти за 9 месяцев Россия потеряла в Украине уже более 100 тысяч личного состава, три тысячи танков и около шести тысяч других бронемашин.