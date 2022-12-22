На сегодняшний день, за почти 9 месяцев, Россия потеряла в Украине уже более 100 тысяч личного состава, три тысячи танков и около шести тысяч других бронемашин.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 22 декабря.

Продолжая агрессию, за прошедшие сутки, противник нанес 6 ракетных и 15 авиационных ударов, в том числе и по гражданским объектам в Запорожской области. Также враг совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опросное, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск, Нью-Йорк, Красногоровка, Невель Донбасе.

Подтверждено огневое поражение 17 декабря текущего года сосредоточение личного состава и техники противника в районе Горловки Донецкой области. Там были ликвидированы 13 военнослужащих противника, 4 из которых – офицеры. Также была уничтожена боевая машина десанта и 3 грузовика с боеприпасами. Информация о раненых уточняется.

С целью строительства фортификационных сооружений в Белгородской области, местное российское руководство объявило о наборе добровольцев за денежное вознаграждение для обустройства окопов, траншей и установки бетонных конусов.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский БпЛА типа «Форпост» и еще два типа «Ланцет-3».

Украинские ракетчики и артиллеристы в то же время поразили три пункта управления и два района сосредоточения живой силы противника.