23 декабря Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

— За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 10 авиационных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре в Донецкой области. Также враг совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня, в результате чего пострадали гражданские объекты города Херсон, есть жертвы среди мирного населения. Подразделы Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Бахмутское, Бахмут, Северное, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка в Донецкой области, – говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

В Северском направлении враг обстрелял из минометов район населенного пункта Горки Сумской области.

На Слобожанском направлении минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Кудеевка, Гоптовка, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

В Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам Кисловки, Котляровки, Табаевки, Крахмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь попали Макеевка, Площадка, Червонопоповка, Терны и Диброва в Луганской области.

В Бахмутском направлении противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Спорное, Берестово, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Часов Яр, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Опросное Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Каменки, Авдеевки, Веселого, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также враг нанес авиаудару возле Авдеевки.

На Новопавловском направлении под артиллерийский огонь попали Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелов из реактивной и ствольной артиллерии подверглись более пятидесяти населенных пунктов. Среди них – Времовка, Малиновка, Дорожнянка, Малая Токмачка Запорожской области и Херсон, Гавриловка, Новодмитровка, Бургунка, Инженерное и Чернобыевка Херсонской области.

В Генштабе сообщили, что из-за значительных потерь российских войск оккупационные власти продолжают перепрофилировать больницы Луганской области в военные госпитали – так произошло с местными медучреждениями в Беловодске и Марковке.

По данным Генштаба, 19 декабря в городе Старобельск в хирургическое отделение районной больницы, обустроенное под военный госпиталь, привезли около 100 раненых военнослужащих противника.

Также, говорится в сводке, 22 декабря в Запорожской области Силы обороны уничтожили 2 артиллерийские системы с боекомплектом, из-за чего более 70 военнослужащих противника получили ранения. Информация о ликвидированных оккупантов уточняется.

За сутки украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ и удар по позициям зенитно-ракетного комплекса противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы захватчиков.

В Генштабе подтвердили ущерб 9 враждебных БпЛА разных типов.

Напомним, в Запорожской области Силы обороны уничтожили две российские артиллерийские системы с боекомплектом.