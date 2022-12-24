Оккупанты пытаются поощрить жителей Крыма воевать против Украины, в регионе продолжаются меры скрытой мобилизации в ряды российско-оккупационных войск.

Об этом сообщил 23 декабря Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ.

— Публично россияне пытаются сделать службу в армии РФ более популярной. Следовательно, обещают военным получение земельного участка в Крыму, если те пойдут воевать против Украины, — говорится в сообщении.

Напомним, в Беларуси продолжается скрытая мобилизация в Вооруженные силы под видом учебного собрания.