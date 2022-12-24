Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов. Они также уничтожили вражеский танк.
Об этом пишет Генштаб ВСУ.
Также россияне потеряли восемь боевых бронированных машин, четыре артиллерийские системы и четыре реактивных системы залпового огня.
Кроме того, украинская армия сбила 8 российских беспилотников и уничтожила 5 единиц автомобильной техники оккупантов.
— Наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях, — отметили в Генштабе.
За все время войны россияне потеряли более 100 тысяч военных и более трех тысяч танков.
Напомним, в Запорожской области Силы обороны уничтожили две российские артиллерийские системы с боекомплектом.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов. Они также уничтожили вражеский танк.
Об этом пишет Генштаб ВСУ.
Также россияне потеряли восемь боевых бронированных машин, четыре артиллерийские системы и четыре реактивных системы залпового огня.
Кроме того, украинская армия сбила 8 российских беспилотников и уничтожила 5 единиц автомобильной техники оккупантов.
— Наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях, — отметили в Генштабе.
За все время войны россияне потеряли более 100 тысяч военных и более трех тысяч танков.
Напомним, в Запорожской области Силы обороны уничтожили две российские артиллерийские системы с боекомплектом.