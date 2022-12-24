Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов. Они также уничтожили вражеский танк.

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

Также россияне потеряли восемь боевых бронированных машин, четыре артиллерийские системы и четыре реактивных системы залпового огня.

Кроме того, украинская армия сбила 8 российских беспилотников и уничтожила 5 единиц автомобильной техники оккупантов.

— Наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях, — отметили в Генштабе.

За все время войны россияне потеряли более 100 тысяч военных и более трех тысяч танков.

Напомним, в Запорожской области Силы обороны уничтожили две российские артиллерийские системы с боекомплектом.