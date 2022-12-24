С октября Россия усилила свои силы на Украине десятками тысяч резервистов. Несмотря на сокращение остроты нехватки личного состава, нехватка боеприпасов остается ключевым сдерживающим фактором для российских наступательных операций.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, Россия, вероятно, ограничила свои дальнобойные ракетные удары по украинской инфраструктуре примерно раз в неделю из-за ограниченного наличия крылатых ракет.

По данным британской разведки, Россия вряд ли увеличила запасы артиллерийских боеприпасов настолько, чтобы можно было проводить крупномасштабные наступательные операции.

— Уязвимость нынешней оперативной схемы России состоит в том, что даже простое ведение оборонных операций вдоль протяженной линии фронта требует значительного ежедневного расхода снарядов и ракет, – отмечается в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что действия Кремля свидетельствуют о планах России возобновить наступление на Украину , а призывы россиян к переговорам – это попытка выиграть время на подготовку и перегруппировку войск.