Россия с октября готовила условия для вторжения на север Украины и наступление на Киев. Для этого произошло частичное наращивание военных мощностей в Беларуси и усиление соответствующей информационной кампании.

Как сообщили в Институте изучения войны (ISW), такой план действий РФ мог быть как информационной операцией, так и отражать реальные намерения Кремля.

В ISW добавили, что нет никаких доказательств того, что Москва активно готовит ударные силы в Беларуси – возобновление широкомасштабного российского вторжения из Беларуси этой зимой маловероятно, но его следует воспринимать всерьез.

Российская армия начинает все больше создавать условия для наступления на северо-западе Луганщины.

Институт также ссылается на российских военных блоггеров, пишущих об усилении активностей в зимне-весенний период.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что действия Кремля свидетельствуют о планах России возобновить наступление на Украину , а призывы россиян к переговорам – это попытка выиграть время на подготовку и перегруппировку войск.