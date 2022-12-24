Российские оккупанты сообщили, что взяли в плен восемь человек в Херсонской области.

Об этом сообщает кремлевское издание ТАСС со ссылкой на так называемые оккупационные власти.

Причиной плена людей оккупанты называют «подозрение в пособничестве Вооруженным силам». Уточняется, что их взяли в плен в декабре.

Стоит отметить, что российские захватчики похищают и пленяют людей, называя это «задержанием». На это они не имеют права – их действия признаются нарушением законов и обычаев войны, не имеющим сроков давности.

Напомним, власти России вывезли несколько тысяч детей из временно оккупированной Херсонской области Украины.