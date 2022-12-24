Нацбанк Украины за прошедшую неделю почти вдвое сократил продажу валюты. Он продал 449 миллионов долларов, а приобрел всего 8 миллионов долларов.

Об этом пишет пресс-служба НБУ.

Отрицательное сальдо интервенций на валютный рынок составило $441 миллион.

Таким образом, Центробанк сократил продажу валюты в 1,9 раза против прошлой недели, когда он продал 834 миллиона долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке более 3 миллиардов долларов и 110 миллионов евро, а продал в разы больше. Нацбанк делал это для стабилизации валютного курса на Украине.

Напомним, Национальный банк снял ограничения на приобретение валюты , однако оставил норму, обязывающую сразу класть приобретенную валюту на депозит.