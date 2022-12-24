Российских военных, которые в Харьковской области пытали участников АТО, приговорили к 11 годам тюрьмы.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следствие выяснило, что во время оккупации поселка Боровая Изюмского района двое наемников ППК «Редут» и двое военнослужащих 16-й отдельной бригады специального назначения пытали трех атовцев. Данные о них получали от сотрудника ФСБ.

— Каждому из участников АТО оккупанты подвергали жестоким пыткам. Российские наемники надевали на руки мужчинам пластмассовые стяжки и мешок на голову. После этого они похищали их и удерживали в яме на базе отдыха «Свет шахтера». Одного из участников АТО оккупанты били молотком по конечностям, – рассказали в прокуратуре.

После пыток и пыток захватчики отпустили потерпевших.

В СБУ сообщили , что злоумышленников обезвредили контрразведчики спецслужбы со спецназначенцами ЦСО «А» во время боевой операции в октябре этого года.

Котелевский районный суд Полтавской области признал подозреваемых виновными в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Им назначили 11 лет лишения свободы.

По информации прокуратуры, все четверо российских военных полностью признали вину и раскаялись. На судебном заседании они также добавили, что просят прощения у всего украинского народа.

Напомним, по материалам СБУ осужден редактор интернет-ресурса «Контрольный выстрел», входивший в группу российских пропагандистов в Украине.