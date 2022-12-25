Банки, предоставлявшие инвесторам кредиты на строительство зеленых электростанций в Украине, требуют своевременной выплаты процентов и тела кредитов, несмотря на то, что уровень недоплат предприятиям зеленой энергетики составляет 70%.

Об этом заявил управляющий партнер UDP Renewables Сергей Евтушенко, обращаясь к руководителю госпредприятия «Гарантированный покупатель» Андрею Пилипенко, передает Цензор.НЕТ.

— Мы как компания оператор видим, что у нас средний уровень сбора выручки по году составляет 30%. Нас эта ситуация, конечно, беспокоит, – заявил Сергей Евтушенко.

По его словам, гарантированный покупатель отчитывается о 100% оплате в низкий сезон генерации электроэнергии, а вот задолженность, накопленная в высокий период генерации, остается значительной.

Сергей Евтушенко подчеркивает, что Гарпок должен обеспечить максимальный уровень расчетов, ведь банки требуют от предприятий отрасли выплачивать кредиты и не соглашаются на реструктуризацию.

- У нас с банками взрослые отношения. Нам никто льгот никаких не дает. На реструктуризацию банки тоже часто не идут. Только ты просрочишь выплату процентов по кредиту имеешь усложнение условий. Наша ситуация непростая в целом, – сказал управляющий партнер UDP Renewables.

Напомним, президент Владимир Зеленский просит Евросоюз поставлять электроэнергию в Украину до завершения отопительного сезона. Для этого нужно нарастить мощности.