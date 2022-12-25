Государственная пограничная служба не фиксирует перемещение военной техники или живой силы в украинскую границу со стороны Беларуси.

Об этом пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко сообщил в эфире национального телемарафона, информирует УП.

— В настоящее время, к счастью, ситуация по границе с Беларусью остается полностью контролируемой. Мы не отмечаем какого-либо перемещения техники или военнослужащих по ту сторону границы. Конечно, Беларусь, как уже отмечалось, и это длится некоторое время, усилила свою границу с нашей страной. Мы об этом неоднократно отмечали. Они вроде бы видят какую-то угрозу с нашей стороны. И те подразделения, которые были брошены на усиление границы, остаются, не меняется ни их количество, ни характер их действий, – сказал Андрей Демченко.

По словам Андрея Демченко, большее внимание Украины приковано вглубь территории Беларуси, где проходят совместные учения подразделений СБ и России, внезапные проверки боедатности белорусского войска и тому подобное.

Представитель ГНСУ подчеркнул, что в последнее время Беларусь постоянно нагнетает ситуацию, чтобы заставить Украину держать на этом направлении значительное количество военных. В то же время, Силы обороны Украины отслеживают обстановку и делают все, чтобы быть готовыми к любой угрозе.

Напомним, Россия с октября готовила условия для вторжения на север Украины и наступление на Киев. Для этого произошло частичное наращивание военных мощностей в Беларуси и усиление соответствующей информационной кампании.