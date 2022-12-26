В России при нынешней интенсивности атак осталось ракет на две-три таких атаки.

Об этом в интервью ЛІГА.net рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

— Того количества оставшихся ракет — если взять чисто математически их расчеты — хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70—75 ракет в два-три раза. И, в принципе, они закончатся вообще, – сказал он.

Кирилл Буданов обратил внимание, что Россия увеличила промежутки времени между ракетными ударами.

— Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. При всех их попытках — это нереально, — отметил начальник ГУР.

Он также отметил, что Россия почти прекратила производить ракеты «Искандер», а также не способна производить более технологически сложные гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

— Они не могут получить много комплектования из-за санкций. Они производят параллельный импорт, но это очень усложняет и увеличивает срок доставки этих частей. А некоторые они, несмотря ни на что, так и не могут достать, — подчеркнул Кирилл Буданов.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у российских войск запас ракет на три – четыре удара . После этого, по его словам, у них будут исчерпаны все запасы.