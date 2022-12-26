Россияне не считают свои потери под Бахмутом, а заваливают фронт пушечным мясом.
Об этом сообщил в эфире телемарафона глава Донецкой ОВО Павел Кириленко.
Он также сказал, что оккупанты используют тактику «выжженной земли» на Донбассе.
По словам Павла Кириленко, инфраструктура Бахмута уничтожена уже больше, чем на 60%.
Напомним, захват Бахмута в Донецкой области для россиян является вопросом идеологическим и медийным . Таким образом, ППК «Вагнера», которая является основной силой РФ на этом направлении, пытается доказать, что может гораздо больше, чем регулярная российская армия.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Россияне не считают свои потери под Бахмутом, а заваливают фронт пушечным мясом.
Об этом сообщил в эфире телемарафона глава Донецкой ОВО Павел Кириленко.
Он также сказал, что оккупанты используют тактику «выжженной земли» на Донбассе.
По словам Павла Кириленко, инфраструктура Бахмута уничтожена уже больше, чем на 60%.
Напомним, захват Бахмута в Донецкой области для россиян является вопросом идеологическим и медийным . Таким образом, ППК «Вагнера», которая является основной силой РФ на этом направлении, пытается доказать, что может гораздо больше, чем регулярная российская армия.