Россияне не считают свои потери под Бахмутом, а заваливают фронт пушечным мясом.

Об этом сообщил в эфире телемарафона глава Донецкой ОВО Павел Кириленко.

Он также сказал, что оккупанты используют тактику «выжженной земли» на Донбассе.

По словам Павла Кириленко, инфраструктура Бахмута уничтожена уже больше, чем на 60%.

Напомним, захват Бахмута в Донецкой области для россиян является вопросом идеологическим и медийным . Таким образом, ППК «Вагнера», которая является основной силой РФ на этом направлении, пытается доказать, что может гораздо больше, чем регулярная российская армия.