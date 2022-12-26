Вражеские обстрелы в освобожденном Херсоне не прекращаются и становятся все более частыми и масштабными. Ситуация в городе в последние дни очень напряженная, поэтому власти призывают жителей эвакуироваться.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

— Местные власти в очередной раз советуют жителям Херсона не рисковать своей жизнью и жизнью своих родных и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, – говорится в сообщении.

Людям напоминают, что их обеспечат бесплатным приютом, гуммопомощью, кэш-выплатами и всеми социальными гарантиями.

Сообщить о желании эвакуироваться можно несколькими способами:

Обратиться на горячую линию ОВА: 0 800 330 951, (091) 481-78-45 или Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96.

Написать в чат-бот волонтерской организации Helping to leave.

Позвонить волонтерской организации Help people: (093) 696-97-88.

Также можно обратиться за помощью по эвакуации на горячую линию Минреинтеграции: 15-48 или же написать в мессенджеры на номер: (096) 078-84-33.

Напомним, 24 декабря военные РФ в очередной раз обстреляли центр Херсона . Сейчас известно о 10 погибших и 58 раненых людях.