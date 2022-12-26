Вражеские обстрелы в освобожденном Херсоне не прекращаются и становятся все более частыми и масштабными. Ситуация в городе в последние дни очень напряженная, поэтому власти призывают жителей эвакуироваться.
Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.
— Местные власти в очередной раз советуют жителям Херсона не рисковать своей жизнью и жизнью своих родных и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, – говорится в сообщении.
Людям напоминают, что их обеспечат бесплатным приютом, гуммопомощью, кэш-выплатами и всеми социальными гарантиями.
Сообщить о желании эвакуироваться можно несколькими способами:
Также можно обратиться за помощью по эвакуации на горячую линию Минреинтеграции: 15-48 или же написать в мессенджеры на номер: (096) 078-84-33.
Напомним, 24 декабря военные РФ в очередной раз обстреляли центр Херсона . Сейчас известно о 10 погибших и 58 раненых людях.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Вражеские обстрелы в освобожденном Херсоне не прекращаются и становятся все более частыми и масштабными. Ситуация в городе в последние дни очень напряженная, поэтому власти призывают жителей эвакуироваться.
Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.
— Местные власти в очередной раз советуют жителям Херсона не рисковать своей жизнью и жизнью своих родных и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, – говорится в сообщении.
Людям напоминают, что их обеспечат бесплатным приютом, гуммопомощью, кэш-выплатами и всеми социальными гарантиями.
Сообщить о желании эвакуироваться можно несколькими способами:
Также можно обратиться за помощью по эвакуации на горячую линию Минреинтеграции: 15-48 или же написать в мессенджеры на номер: (096) 078-84-33.
Напомним, 24 декабря военные РФ в очередной раз обстреляли центр Херсона . Сейчас известно о 10 погибших и 58 раненых людях.