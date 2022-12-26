Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского может «серьезно снизиться» после завершения войны.

Соответствующий прогноз в интервью Радио Свобода сообщила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

- Во-первых, вспоминают все, что было не так. Сегодня все стиснули зубы, не пора чубиться (мы должны преодолеть врага, восстановить нормальную жизнь в Украине), а потом уже будем предъявлять претензии. Это нормальная позиция абсолютно. И политические партии обо всем этом вспомнят. Никуда мы не денемся от этого. Но ничего страшного нет, – объяснила она.

По словам Эллы Либановой, в Украине за всю историю социологических наблюдений наблюдается «единственный случай, когда так долго большинство населения Украины считает, что страна движется в правильном направлении».

В то же время такое единство вряд ли удастся сохранить после окончания войны, добавила она.

— Это невозможно. Не следует ожидать людей того, чего они не могут обеспечить. Безусловно, раздел начнется. И претензии будут. Но я думаю, что раздел не перейдет в раскол, – спрогнозировала она.

Напомним, по состоянию на конец 2022 97% украинцев уверены, что Украина сможет отразить нападение России, а более 82% считают, что дела в Украине идут в правильном направлении.