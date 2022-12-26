В Кремле планируют осенью 2023 провести местные «выборы» на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Даже, несмотря на то, что ввели на этих территориях военное положение.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.

Российское законодательство запрещает проведение выборов во время военного положения. Однако в Кремле хотят воспользоваться уже имеющимися поправками или вообще изменить закон.

В частности, там хотят сократить период предвыборной кампании примерно на треть. Согласно российскому закону, решение о назначении региональных выборов должно быть принято раньше чем за 100 дней и не позднее 90 дней до дня голосования. Эти сроки могут сократиться при повторных или досрочных выборах.

Россияне хотят воспользоваться этой поправкой или внести изменения в закон о военном положении. Но пока такие изменения не нарабатываются.

Напомним, 30 сентября гауляйтеры Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей подписали так называемые «договоры» о вступлении украинских регионов в состав России.