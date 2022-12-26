В разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены от электроснабжения на вечер 26 декабря, однако власти продумывают, как решать проблему с энергетикой в 2023 году.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 26 декабря

— Хочу поблагодарить всех работников энергетических предприятий, всех ремонтных бригад за то, что в эту субботу и воскресенье – в Сочельник и Рождество – удалось дать людям больше энергии. Конечно, дефициты сохраняются. Отключения продолжаются. На этот вечер в разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены. Но количество и продолжительность отключений все же постепенно убывает. Спасибо каждому и каждому, кто обеспечил этот результат. Сегодня я провел специальное совещание с чиновниками по ситуации в энергетике и инфраструктуре. Готовимся к следующему году – и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые должны быть устранены. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно сделает, – сказал президент.

Напомним, херсонские власти советуют горожанам эвакуироваться.