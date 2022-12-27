Правительство США разработало специальную программу ускоренного обучения украинских военных, чтобы развернуть первую батарею Patriot в Украине менее чем за шесть месяцев.
Об этом в интервью Associated Press рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет hromadske .
По его словам, обычная программа обучения обращению с этим зенитно-ракетным комплексом длится не менее года.
Напомним, американские системы противовоздушной обороны Patriot являются одними из лучших комплексов в мире . Модификация, которую украинцы получат от США, пока не известна – это не разглашается.
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Правительство США разработало специальную программу ускоренного обучения украинских военных, чтобы развернуть первую батарею Patriot в Украине менее чем за шесть месяцев.
Об этом в интервью Associated Press рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет hromadske .
По его словам, обычная программа обучения обращению с этим зенитно-ракетным комплексом длится не менее года.
Напомним, американские системы противовоздушной обороны Patriot являются одними из лучших комплексов в мире . Модификация, которую украинцы получат от США, пока не известна – это не разглашается.