Правительство США разработало специальную программу ускоренного обучения украинских военных, чтобы развернуть первую батарею Patriot в Украине менее чем за шесть месяцев.

Об этом в интервью Associated Press рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет hromadske .

По его словам, обычная программа обучения обращению с этим зенитно-ракетным комплексом длится не менее года.

Напомним, американские системы противовоздушной обороны Patriot являются одними из лучших комплексов в мире . Модификация, которую украинцы получат от США, пока не известна – это не разглашается.