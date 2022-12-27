Части российской танковой армии переброшены в Беларусь для проведения учений. Ранее эта армия была разгромлена в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.
Как отмечается в строительстве, на севере части российской 1-й гвардейской танковой армии, вероятно, оказались среди российских сил, недавно переброшенных в Беларусь.
«Это соединение, вероятно, проводило тренировку перед развертыванием и вряд ли имеет подразделения поддержки, необходимые для приведения его в боевую готовность», — говорится в сообщении.
По данным британской разведки, за последние 48 часов боевые действия по-прежнему были сосредоточены вокруг Бахмутского сектора Донецкой области и возле Сватового в Луганске.
Россия по-прежнему инициирует частые мелкомасштабные атаки в этих районах, хотя небольшая территория перешла из рук в руки, отмечают в Минобороны Британии.
Ранее руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что Россия готовится к массированному удару по территории Украины, но не исключены и точечные удары.
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Части российской танковой армии переброшены в Беларусь для проведения учений. Ранее эта армия была разгромлена в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.
Как отмечается в строительстве, на севере части российской 1-й гвардейской танковой армии, вероятно, оказались среди российских сил, недавно переброшенных в Беларусь.
«Это соединение, вероятно, проводило тренировку перед развертыванием и вряд ли имеет подразделения поддержки, необходимые для приведения его в боевую готовность», — говорится в сообщении.
По данным британской разведки, за последние 48 часов боевые действия по-прежнему были сосредоточены вокруг Бахмутского сектора Донецкой области и возле Сватового в Луганске.
Россия по-прежнему инициирует частые мелкомасштабные атаки в этих районах, хотя небольшая территория перешла из рук в руки, отмечают в Минобороны Британии.
Ранее руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что Россия готовится к массированному удару по территории Украины, но не исключены и точечные удары.