Части российской танковой армии переброшены в Беларусь для проведения учений. Ранее эта армия была разгромлена в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Как отмечается в строительстве, на севере части российской 1-й гвардейской танковой армии, вероятно, оказались среди российских сил, недавно переброшенных в Беларусь.

«Это соединение, вероятно, проводило тренировку перед развертыванием и вряд ли имеет подразделения поддержки, необходимые для приведения его в боевую готовность», — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, за последние 48 часов боевые действия по-прежнему были сосредоточены вокруг Бахмутского сектора Донецкой области и возле Сватового в Луганске.

Россия по-прежнему инициирует частые мелкомасштабные атаки в этих районах, хотя небольшая территория перешла из рук в руки, отмечают в Минобороны Британии.