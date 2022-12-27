Служба безопасности Украины открыла более 1000 производств по фактам государственной измены, коллаборационной деятельности или пророссийской агитации в киберпространстве.

Об этом заявил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в эфире канала «Мы – Украина», передает пресс-служба ведомства.

— СБУ обнаруживает предателей, враждебных агитаторов и коллаборантов, действующих в интернет-пространстве. Сегодня у нас почти 1200 уголовных производств по ним, 600 фигурантам сообщено о подозрениях и почти 230 приговорены к разным срокам заключения, – рассказал он.

По его словам, российские информационные диверсии «уже не несут такой угрозы, как раньше».

Кроме того, начальник департамента отчитывается о блокировании пророссийских каналов и аккаунтов в соцсетях: «В этом году уже заблокировали 45 масштабных ботоферм мощностью более 2 миллионов фейковых аккаунтов, почти 500 пророссийских YouTube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков и около тысячи информресурсов против Украины».

Напомним, жителю Снигиревки, который сотрудничал с военными РФ и торговал угнанными автозапчастями, грозит до пяти лет заключения.