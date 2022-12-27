Украинское издание Forbes обнародовало рейтинг 20 самых богатых украинцев. В этом году на состояние бизнесменов очень повлияла война, поэтому рейтинг претерпел ощутимые изменения.

Издание проанализировало положение дел у 129 украинских бизнесменов, попадавших в рейтинг самых богатых в прошлые два года.

Ринат Ахметов до сих пор возглавляет рейтинг самых богатых украинцев даже несмотря на то, что его состояние сократилось с $13,7 млрд до $4,4 млрд. В Мариуполе его компания потеряла два главных предприятия — «Азовсталь» и ММК им. Ильича. В довоенном году эти заводы произвели 8,6 млн т или 90% стали всей группы. На эти заводы приходилось 40% всего украинского производства металлопродукции. Кроме того, Ахметов закрыл «Медиа Группу Украина», чтобы не попасть под действие закона об олигархах.

На втором и третьем местах оказались соучредители Grammarly Максим Литвин ($2,3 млрд) и Алексей Шевченко ($2,3 млрд).

Далее в рейтинге следуют:

Виктор Пинчук - $2,2 млрд;

Константин Жеваго - $1,4 млрд;

Александр и Галина Гереги - $1,2 млрд;

Влад Яценко - $1,1 млрд;

Вадим Новинский - $1 млрд;

Геннадий Боголюбов - $1 млрд;

Сергей Тигипко - $870 млн.

В двадцатку попал и пятый президент Украины Петр Порошенко — с февраля его состояние уменьшилось с $1,6 млрд до $730 млн. Forbes пишет, что за два предвоенных года бизнес-империя Порошенко значительно уменьшилась, по крайней мере, официально. Если в начале 2019-го он был бенефициаром в 95 компаниях, то перед вторжением только в 18 компаниях. Львиная доля его бизнеса перешла к сыну Алексею.

В рейтинг не попали и бизнесмены, которых лишили гражданства, например Игорь Коломойский ($850 млн). В феврале Forbes оценивал его состояние в $1,8 млрд. Столько же было и годом ранее, когда Коломойский стал четвертым в списке украинских топ-бизнесменов.

Также издание исключило из списка коллаборационистов или подозреваемых в государственной измене. Среди таких бизнесменов Виктор Медведчук (620 млн долларов за 2021 год) и Вячеслав Богуслаев (125 млн долларов за 2020 год).

Напомним, из списка ста самых богатых украинцев в этом году выбыл директор сельскохозяйственного предприятия «Нибулон» Алексей Вадатурский, трагически погибший при обстреле россиянами Николаевщины.