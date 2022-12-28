С начала полномасштабного вторжения депутат Николаевского горсовета от партии «Слуга Народа» и лидер движения Зе! Молодежка Рамиль Агабеков присоединился к организации помощи гражданским и военным. В своем ежегодном отчете он рассказал, что удалось сделать в течение уходящего года.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

— Координировал производство бронежилетов, разгрузочных жилетов и держателей аптечек для наших военных, помогали с отцом Зауром Агабековым в обустройстве блокпостов, изготовлении коктейлей Молотова. Своевременно и безопасно организовал доставку в Николаев 200 прицелов, которые наш город получил благодаря помощи Министра цифровых технологий Михаила Федорова, передачу нашим военным 3 автомобиля, — подытожил депутат работу по поддержке военных.

Однако весомый вклад Рамиль Агабеков внес и для мирного населения. За более чем 10 месяцев полномасштабной войны депутат инициировал передачу более трех тысяч гуманитарных свертков жителям города. Когда же в городе возникла проблема с централизованным водоснабжением, по инициативе депутата в Николаев доставили почти 3,5 тысяч тонн питьевой воды.

— В синергии с областными властями и партнерами удалось оборудовать больницы новыми койками, кислородной станцией и мощными генераторами, способными обеспечить электричеством целую больницу. Также недавно в Ингульском районе Николаева принимал участие в открытии крупнейшего пункта несокрушимости в области с мобильной пекарней, способной выпекать около 3 тысяч булок хлеба. А сам пункт вмещает 150 человек одновременно, - добавил депутат.

Кроме того, при его содействии горожане получали от администрации Ингульского района OSB-плиты и кровельные материалы для устранения последствий вражеских обстрелов.

Пресс-релиз