Укрпочта готовит три выпуска марок на январь – февраль.

Об этом генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский сообщил в Telegram.

— Друзья! Так получилось, что последние выпуски – Херсон, Крымский Мост, Новый Год, Щедрик и Оружие – были раскуплены почти за считанные дни и, конечно, я получаю многочисленные сообщения, что многим не хватило наших марок, – написал Игорь Смелянский.

По его словам, теперь выпусков будет больше, но тиражи будут меньше.

— Но меньшие не значит не такие крутые, потому что уже готовим нестандартные 3 выпуска на январь – февраль, – сообщил глава «Укрпочты».

Кроме того, Игорь Смилянский посоветовал украинцам подписаться на филателистический абонемент Укрпочты. Со следующего года «Укрпочта» будет посылать марки сразу после выпуска, не дожидаясь окончания месяца.

Напомним, что государственный почтовый оператор «Укрпочта» 27 декабря заявил о снижении цены на ускоренную доставку в Польшу с начала января.