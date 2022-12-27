Государственный почтовый оператор «Укрпочта» 27 декабря заявил о снижении цены на ускоренную доставку в Польшу с начала января.

Об этом говорится в сообщении компании.

— С 1 января Укрпочта снижает стоимость доставки EMS в Польшу на 75%. Учитывая, сколько украинцев уехало в Польшу с начала полномасштабного вторжения, это должно помочь родным поддерживать связь не только вербально, – заявили в компании.

Согласно сообщению, пониженные тарифы будут действовать в том числе для корпоративных клиентов.

— К примеру: с января EMS-отправка весом в 1 килограмм из Украины в Польшу будет стоить всего 6 долларов США; весом до 10 кг – около 8,85 долларов, а до 20 кг – до 12,5 долларов, – объясняет перевозчик.

«Укрпочта» отметила, что Почта Польши в начале октября снизила тарифы на EMS-отправление в Украину на 75%.

Напомним, один из двух крупнейших операторов почтовой связи, компания «Новая почта», существенно подняла тарифы на доставку с 1 января 2023 года.