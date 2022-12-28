Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что «мирный план» с Украиной должен учитывать вхождение в РФ новых регионов.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в среду, 28 декабря, сообщает российское издание «Интерфакс».

— Никакой мирный план по Украине не может существовать, если он не учитывает вхождение в состав России новых регионов, — сказал Песков

Сообщалось, что Москва хочет устроить перерыв в боевых действиях, чтобы подготовиться к новому наступлению в начале следующего года, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что действия Кремля свидетельствуют о планах России возобновить наступление на Украину, а призывы россиян к переговорам – это попытка выиграть время на подготовку и перегруппировку войск.