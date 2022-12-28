Швейцарский OSINT-аналитик Бенджамин Питте обнародовал спутниковые снимки, как российские захватчики окапываются вокруг радиолокационной станции у села Лазурное на южном берегу Крыма.
Соответствующий снимок он опубликовал в Twitter.
- Российские военные вырыли окопы вокруг радиолокационной станции возле Лазурного на юге Крыма, - отметил он в описании фото.
Траншеи видны на спутниковых снимках высокого разрешения. Аналитик предполагает, что систему окопов могли расширить после того, как спутник сделал снимки.
Напомним, на северо-западе временно оккупированного Крымского полуострова в поселке Черноморское на пляже роют окопы.
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Швейцарский OSINT-аналитик Бенджамин Питте обнародовал спутниковые снимки, как российские захватчики окапываются вокруг радиолокационной станции у села Лазурное на южном берегу Крыма.
Соответствующий снимок он опубликовал в Twitter.
- Российские военные вырыли окопы вокруг радиолокационной станции возле Лазурного на юге Крыма, - отметил он в описании фото.
Траншеи видны на спутниковых снимках высокого разрешения. Аналитик предполагает, что систему окопов могли расширить после того, как спутник сделал снимки.
Напомним, на северо-западе временно оккупированного Крымского полуострова в поселке Черноморское на пляже роют окопы.