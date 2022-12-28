На начало декабря Государственное бюро расследований расследовало 361 производство по фактам злоупотреблений бюджетными средствами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства 28 декабря.

— Всего на начало декабря Бюро расследовало 361 производство по злоупотреблениям с бюджетными деньгами. По результатам работы 89 лицам доложено о подозрении, 36 обвинительных актов направлено в суд, – говорится в сообщении.

Кроме того, Бюро выявило нанесение ущерба государству более чем на 62 миллиона гривен – по данным ведомства, часть из этих средств уже возмещена бюджету. Суды арестовали имущество фигурантов дел стоимостью более 5,6 миллиона гривен.

Как один из примеров ДБР приводит дело о бывшем руководстве «Укрпатента» о возможном завладении государственными средствами на сумму 250 миллионов гривен. Об этом деле ведомство сообщало в начале ноября.

Напомним, Теруправление ДБР Николаева передало в управление государства имущество страны-агрессора более чем на 4 миллиарда гривен.